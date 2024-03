Se 4 timers Delta Force: Hawk Ops gameplay

Hvis du er nysgerrig på det kommende Delta Force: Hawk Ops spil og gerne vil se mere til de forskellige game modes spillet kommer med så se med her!

14 mar. 2024 kl. 11:31 Af Maria DEL:

YouTube-kanalen 'Virgin Wizard' har delt en video, der viser over 4 timers gameplay fra det kommende Delta Force-spil, Delta Force: Hawk Ops. Denne video blev optaget fra et arrangement, der fandt sted tidligere på måneden.

Denne video er på kinesisk, så det klan måske være svært at få med hvad der tales om hvis ikke de behersker kinesisk. Alligevel viser den to af spiltilstandene, der vil være tilgængelige ved lanceringen. Som sådan kan den give dig en idé om, hvad du kan forvente fra dem.





Delta Force: Hawk Ops vil blive lanceret med tre spiltilstande. Disse tilstande er Hazard Operations, Havoc Warfare og Black Hawk Down. I den første tilstand kan spillere danne en 3-mands enhed for at fuldføre umulige missioner. Havoc Warfare er spillets "Battlefield"-tilstand, hvor du vil kæmpe i massive kampe på land, til søs og i luften. Og ja, der vil være køretøjer at styre. Til sidst vil Black Hawk Down være en remaster af den klassiske IP, der sigter mod at give en filmisk oplevelse.

Som du vil se, er den første tilstand en Tarkov/DMZ-lignende tilstand. På den anden side er Havoc Warfare en "BF møder COD" tilstand. Havoc Warfare starter ved 1:59:00, og ud fra hvad jeg ser, vil det ikke tilbyde "fuldt" ødelæggelige objekter. Ja, du kan ødelægge vægge og nogle objekter. Jeg så dog også nogle uødelige objekter. Ikke desto mindre er niveauet af ødelæggelse langt over, hvad de fleste andre multiplayer-spil tilbyder, så det er i det mindste gode nyheder.