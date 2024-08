Se 8 minutters gameplay fra Black State

NVIDIA har delt en video, der viser 8 minutters helt nyt gameplay fra Black State med Ray Tracing. Black State er drevet af Unreal Engine 5 og vil have ray-traced refleksioner på PC.

23 aug. 2024 kl. 12:14 Af Maria DEL:

Udover Ray Tracing vil Black State også understøtte NVIDIA DLSS 3 og Reflex. Dette betyder, at ejere af RTX-grafikkort vil kunne drage fordel af DLSS 3 Frame Generation, når spillet udkommer.

Det er også tydeligt, at spillet udnytter UE5's Lumen. Lyssætningen ser fantastisk ud. Det er netop derfor, jeg har sagt, at jeg er blevet forkælet af Lumen. Ja, det er ikke lige så godt og præcist som RTGI, men det kommer ret tæt på. Dette burde selvfølgelig ikke komme som en overraskelse. Lumen er trods alt en form for Ray Tracing, og det er derfor, mange UE5-spil er så krævende.





Black State er et tredjepersons action-adventure-spil, der ser ud til at være stærkt inspireret af Metal Gear Solid og The Matrix. For en indie-titel leverer det nogle virkelig imponerende grafikker. Bare se på gameplay-videoen. Det ser fantastisk ud.

En af de store funktioner i spillet vil være dets portal-døre. Dette vil gøre gameplayet spændende og altid foranderligt. Eller i det mindste er det, hvad udviklerne hævder. Hver gang du åbner en dør, kan du finde dig selv i et nyt eventyr, hvilket gør spillet spændende og en smule farligt. Du kan også gå tilbage gennem den samme dør, hvilket giver dig kontrol over, hvor du vil udforske.

Personligt kan jeg godt lide alt, hvad jeg ser i dette spil. Da det kommer fra et lille team, forventer jeg, at det måske vil være en smule råt i kanterne. Alligevel viser Black State, hvor fordelagtig UE5 kan være. For få år siden ville det have været umuligt for små teams at skabe et spil, der ser så godt ud. Med UE5 er det dog muligt at skabe spil, der kan se lige så godt ud som triple-A titler.

Der er i øjeblikket ingen forventet udgivelsesdato for Black State. Naturligvis vil vi sørge for at holde dig opdateret.