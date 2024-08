Se de officielle PC-krav til Space Marine 2

Focus Entertainment og Saber Interactive har delt de officielle PC-systemkrav til Warhammer 40K: Space Marine 2. Space Marine 2 vil blive drevet af Saber Interactive’s proprietære engine, som også blev brugt i World War Z.

7 aug. 2024 kl. 11:47 Af Kenneth Johansen DEL:

For Lav Indstillinger ved 1080p med 30fps vil PC-gamere have brug for en AMD Ryzen 5 2600X eller Intel Core i5-8600K med 8GB RAM og et AMD Radeon RX 580 eller Nvidia GeForce GTX 1060. Spillet vil også kræve 75GB ledig diskplads, og udviklerne anbefaler at bruge en SSD.

Saber Interactive anbefaler en AMD Ryzen 7 5800X eller Intel Core i7-12700 med 16GB RAM og et AMD Radeon RX 6800 XT eller Nvidia GeForce RTX 3070. Det er til gaming ved 1080p/60fps på Ultra Indstillinger.





Udviklerne har ikke afsløret, om spillet vil understøtte DLSS, FSR eller XeSS. Vi ved heller ikke, om det vil have nogen Ray Tracing-effekter.

For noget tid siden blev en fuldt spilbar PC-version af Space Marine 2 lækket online. I den version kunne PC-gamere justere kvaliteten af Detaljer, Efterbehandling, Skygger, Belysning, Effekter, Teksturer og Tøjsfysik. Der var også en Framerate Begrænser, der kunne lade dig indstille billedhastigheden til 30fps, 60fps, 120fps eller Ubegrænset.

Focus Entertainment vil udgive Space Marine 2 den 9. september.

Warhammer 40K: Space Marine 2 PC Requirements

Minimum:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10/11 64-bit

Processor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

Memory: 8 GB RAM

Graphics: 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060

DirectX: Version 12

Storage: 75 GB available space

Additional Notes: 30 FPS in 1920×1080 with “Low” preset. SSD required.





Recommended: