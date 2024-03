Se den dejlige kombination af Minecraft og Stalker

Hvis du ligger i det måske lidt underlige fan krydsfelt af Minecraft og Stalker, så se med her hvor en dejlig blanding af de to er lavet i Unreal Engine 5.

13 mar. 2024 kl. 08:27 Af Maria DEL:

YouTube's 'KREM' har delt en fantastisk konceptvideo, der viser, hvordan en blanding af STALKER og Minecraft kunne have set ud i Unreal Engine 5. Dette ser helt utroligt ud, så sørg for at se det.

Som jeg sagde, er dette en konceptvideo og ikke mere end det. Og det er ærgerligt, fordi STALCRAFT ser virkelig sejt ud. Jeg ville ærligt talt elske at spille et spil som dette. KREM har formået at bevare gameplay-mekanikken fra STALKER. Samtidig har de tilføjet karakterer, der ligner dem fra Minecraft. Og takket være UE5 ser det fan-skabte spil smukt ud.





Resultatet er forbløffende. Lyset ser især så godt ud. Så på en måde kan denne konceptvideo give os en idé om, hvad nogle udviklere måske kan opnå med Epics nyeste motor.

Dette er også en af de sjældne lejligheder, hvor jeg ikke har nogen klager over en UE5-konceptvideo. Jeg ved ikke, om det skyldes dets fantastiske kunststil, men jeg kan ikke se nogen visuelle fejl her. Miljøerne ser utrolige ud, og det Lumen-drevne lys er en skønhed at skue. De anvendte teksturer er også meget detaljerede.