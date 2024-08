Se den første Batman: Arkham Shadow trailer

Warner Bros har udgivet den første officielle gameplay-trailer til det kommende Batman Arkham VR-spil, Batman: Arkham Shadow. Denne trailer giver dig et glimt af, hvad dette Batman VR-spil handler om. Så sørg for at tjekke det ud.

21 aug. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Spillet er sat mellem begivenhederne i Batman: Arkham Origins og Batman: Arkham Asylum, og spillerne træder i Bruce Waynes sko, når han tager kampen op mod Rat King, en farlig ny kriminel med en kultlignende tilhængerskare.





Spillere vil genforenes med ikoniske karakterer fra Batman-universet. Du kan derfor forvente at se figurer som Harleen Quinzel, Jim Gordon, Harvey Dent, Dr. Crane og flere.

Desværre er der den triste nyhed, at Batman: Arkham Shadow kun vil fungere på Meta Quest 3. Dette kan begrænse de samlede salgstal, da VR-markedet allerede er forholdsvis lille.