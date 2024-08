Se den officielle inZOI gameplay-trailer

KRAFTON har udgivet den officielle gameplay-trailer for Gamescom 2024 for deres livssimuleringsspil, inZOI, som er drevet af Unreal Engine 5. Denne nyeste trailer indeholder 7 minutters gameplay-optagelser. Så hvis du er fan af spil som The Sims, er det værd at se.

21 aug. 2024 kl. 10:00 Af Maria DEL:

inZOI er et livssimuleringsspil, hvor spillerne bliver guder i spillet. Dette vil give dem mulighed for at ændre alt som de ønsker og opleve uendelige nye historier i forskellige livsformer. Kort sagt, det vil være et nyt The Sims-spil.

Udviklerne har sagt, at inZOI vil have en komplet simuleringsmodel af samfundet, hvor hver karakter handler ud fra sin egen fri vilje. Som følge heraf vil spillerne opleve uventede hændelser. Så det bliver interessant at se, hvor dynamisk spilverdenen faktisk vil være.





Spillet vil tilbyde mange kreative værktøjer. Spillere kan designe deres karakters udseende og påklædning og endda bygge deres eget tilpassede hjem med et bredt udvalg af møbler og strukturer, der kan flyttes rundt frit. De kan også ændre forskellige dele af deres ejendom, nærliggende veje og endda dele af byen, de bor i.

Tidligere på måneden delte KRAFTON de officielle PC-krav for inZOI. Udviklerne anbefaler at bruge en Intel i7 12700 eller AMD Ryzen 5800 med 16 GB RAM og en NVIDIA RTX 3070 eller AMD Radeon RX 6800 XT.

Der er stadig ingen forventet udgivelsesdato for spillet. Dog vil KRAFTON senere i dag udgive en demo. Denne demo vil give dig mulighed for at skabe en tilpasset karakter. Desværre vil du dog ikke kunne udforske en by eller have nogen sjov i spillet. Så det er kun en lille bid af kagen.

InZOI: Character Studio vil være tilgængeligt globalt fra den 21. august til 26. august. Denne Character Creator vil tilbyde over 250 tilpasningsmuligheder.