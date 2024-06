Se det originale BioShock i Unreal Engine 5

Den tidligere udvikler af Halo: Infinite, Kaleb Nekumanesh, har delt nogle imponerende skærmbilleder og en video af et projekt han leger med, hvor han genskaber det originale BioShock spil i Unreal Engine 5.

25 jun. 2024 kl. 09:41 Af Kenneth Johansen DEL:

Disse viser, hvordan en moderne remaster af BioShock ville se ud ved brug af Unreal Engine 5, og som du kan se, ser det fantastisk ud.





For at skabe denne fan-remaster brugte kunstneren Megascans og tilpassede materialer, modeller og dekorationer, han selv skabte. For at fremskynde udviklingen brugte Kaleb også nogle Marketplace Assets.

Det endelige resultat er imponerende. Denne fan-remaster har bevaret den originale BioShock's kunststil og formår samtidig at forbedre den samlede kvalitet betydeligt takket være UE5.

Selv om han ikke melder noget om det ser det ud til, at dette fan-projekt bruger UE5's Lumen. Uanset hvad, ser dette BioShock-projekt i Unreal Engine 5 strålende ud.

For dem, der ikke ved det, arbejder Kaleb Nekumanesh i øjeblikket på et gratis Halo-spil. Vi ved ikke, hvornår det vil være klar, men han planlægger at udgive det snart. Der er dog ingen planer om at udgive hans BioShock projekt da det mere er et kunstprojekt end et egentligt remaster.