Se endnu mere Star Wars Outlaws Gameplay

For et par dage siden udgav Ubisoft en officiel video for Star Wars: Outlaws med 10 minutters gameplay. Og i går delte YouTuberen 'Rubhen925' en anden video med 27 minutters endnu mere gameplay-materiale.

13 jun. 2024 kl. 09:41 Af Kenneth Johansen DEL:

Denne gameplay-video giver os et udvidet kig på spillets kampe og udforskning. Den viser også spillets rumrejser. Og det er noget ret centralt i forhold til andre "Space Travel" spil.

Først gav spillet illusionen af at have et landingssystem som i Star Citizen, hvor du kan flyve frit fra Jorden til rummet. Men det viser sig, at landingssystemet er mere som det, vi så i Starfield. Når du kommer tæt på en planet, vælger du en landingslokation. Derefter afspilles en cut-scene, mens spillet indlæser planeten.





Den gode nyhed her er, at Star Wars Outlaws har en meget bedre indlæsningssekvens end den kedelige i Starfield. Dog kan du ikke lande på nogen planet i realtid. Så forvent ikke et landingssystem som det i Star Citizen.

Star Wars Outlaws foregår mellem begivenhederne i The Empire Strikes Back og Return of the Jedi. I dette spil vil spillere udforske forskellige planeter over hele galaksen, både ikoniske og nye.

Spillere vil påtage sig rollen som Kay Vess; en fremadstormende slyngel, der søger frihed og midlerne til at starte et nyt liv. Sammen med Vess vil spillerne finde hendes ledsager Nix. Spillere vil kæmpe, stjæle og snyde sig vej gennem galaksens forbrydelsessyndikater, mens de slutter sig til galaksens mest eftersøgte.

Spillet vil have Ray Tracing-effekter og understøtte DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Ubisoft og NVIDIA har endnu ikke delt flere detaljer om disse effekter. Personligt tror jeg, at vi kunne få RTGI, ligesom den vi så i Avatar: Frontiers of Pandora.