Se første Sid Meier's Civilization VII trailer

2K Games og Firaxis Games har afsløret, at Sid Meier's Civilization VII vil blive udgivet den 11. februar 2025. Derudover har holdene delt den første gameplay-trailer for spillet, som du kan finde her.

21 aug. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Sid Meier's Civilization VII er et 4X-strategispil udviklet af det legendariske team hos Firaxis Games, udviklerne bag Civilization- og XCOM-serierne.

I dette spil vil du regere som en af mange legendariske ledere gennem historien. Du skal etablere din civilisation, bygge byer og arkitektoniske vidundere for at udvide dit territorium, erobre eller samarbejde med rivaliserende civilisationer i jagten på velstand, og udforske de fjerne dele af den ukendte verden.





Tidligere i denne måned afslørede Firaxis, at Civ 7 ikke vil bruge 2K-launcheren. Derudover har udviklerne bekræftet, at du ikke behøver en 2K-konto for offline spil. Til online spil vil du dog skulle bruge en 2K-konto. Det er dog godt at vide, at spillet ikke vil tvinge dig til at oprette en 2K-konto.