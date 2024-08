Se mere Star Wars: Outlaws gameplay

YouTube-brugeren 'Cycu1' har delt flere videoer, der viser over 50 minutters gameplay fra Star Wars: Outlaws. Disse videoer giver et godt indblik i, hvad det nye Star Wars-spil handler om.

31 jul. 2024 kl. 07:10 Af Maria DEL:

Vi ser blandt andet Kessel Sabacc minispillet, hvor spillere kan spille kortspil forskellige steder, og spillets sælgersystem, hvor spillere kan købe og opgradere deres våben og færdigheder. Videoerne viser også udforskning og kampscener samt nye miljøer.

Star Wars Outlaws foregår mellem begivenhederne i The Empire Strikes Back og Return of the Jedi. Spillere vil udforske forskellige planeter som Kay Vess, en opkommende slyngel, der søger frihed og en ny start i livet. Sammen med sin ledsager Nix vil Vess kæmpe, stjæle og narre sig gennem galaksens kriminelle syndikater. Spillet vil have Ray Tracing-effekter og understøtte DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Ubisoft udgiver dette nye Star Wars-spil den 30. august.