Se ny Crimson Desert gameplay trailer

Pearl Abyss har endelig udgivet en ny video for Crimson Desert, der indeholder 7 minutters helt nyt gameplay. I denne video får vi et glimt af en bosskamp med White Horn, bjergånden født af snestormene i De Hvide Bjerge.

Ifølge udviklerne er dette gameplay-optagelser fra Gamescom 2024-demoen, som vil være spilbar. Med andre ord er dette fra spillets nyeste version, så det vil give dig en idé om, hvordan spillet ser ud på nuværende tidspunkt.

Crimson Desert er et open-world action-adventure spil. Spillet lover levende fortællinger og intens action, med realistiske karakterer og narrativer, der drejer sig om medlemmerne af Greymane Free Company, som kæmper for at opnå deres ædle mission.





Spillerne vil opleve den smukke, men brutale kontinent Pywel, hvor du vil være vidne til konflikterne og de episke sagaer omkring Kliff, lederen af Greymanes, mens hans mission tager ham på en uforglemmelig rejse.

For dem, der undrer sig, så er Crimson Desert ikke drevet af Unreal Engine 5. I stedet bruger spillet Pearl Abyss’ BlackSpace Engine.

Baseret på hvad vi kan se i den nye trailer ser kampsystemet ud til at være fremragende. Og det er måske det vigtigste ved spillet. Mange spillere var bekymrede for det. Men ud fra det, vi ser, ser Crimson Desert ud til at være virkelig sjovt at spille.

Der er stadig ingen officiel udgivelsesdato. Ifølge rapporter vil spillet blive udgivet på PC og konsoller i Q2 2025. Så det vil vare et stykke tid, før vi får det i hænderne.