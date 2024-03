Se PC kravene til Horizon Forbidden West

Sony og Nixxes Software har delt de officielle PC systemkrav for Horizon Forbidden West Complete Edition. Derudover har NVIDIA afsløret, at spillet vil understøtte DLSS 3 Frame Generation ved lanceringen.

6 mar. 2024 kl. 07:43 Af Maria DEL:

PC-spillere vil mindst have brug for en Intel Core i3-8100 eller AMD Ryzen 3 1300X med 16GB RAM og et NVIDIA GeForce GTX 1650 eller AMD Radeon RX 5500XT. Spillet vil også kræve 150GB ledig diskplads.

For at køre spillet ved 1080p/Medium Indstillinger med 60fps, vil PC-spillere have brug for en Intel Core i5-8600 eller AMD Ryzen 5 3600 med 16GB RAM og et NVIDIA GeForce RTX 3060 eller AMD Radeon RX 5700.

For 1440p/60fps eller 4K/30fps på High Indstillinger anbefaler Nixxes at bruge en Intel Core i7-9700 eller AMD Ryzen 7 3700X med 16GB RAM og et NVIDIA GeForce RTX 3070 eller AMD Radeon RX 6800.

Endelig, for den bedste PC-spiloplevelse ved 4K/Very High Indstillinger med 60fps, foreslår udviklerne at bruge en Intel Core i7-11700 eller AMD Ryzen 7 5700X med 16GB RAM og et NVIDIA GeForce RTX 4080 eller AMD Radeon RX 7900XT.





Horizon Forbidden West Complete Edition kommer til PC den 21. marts. For dem der spekulerer, vil spillet ikke understøtte nogen Ray Tracing effekter. Og ja, sammen med DLSS 3, vil spillet understøtte FSR 3.0 (samt XeSS).

PC-spillere vil kunne tilpasse deres mus og tastatur kontroller fuldt ud. Og ligesom alle Sonys spil vil det understøtte DirectStorage. Horizon Forbidden West på PC vil også tilbyde ulåste framerates og tilpasselige grafikindstillinger.