Se Star Wars Jedi Survivor med Ultra+ Mod

YouTube-kanalen 'Beyond Dreams' har delt en video, der viser Star Wars Jedi Survivor med Ultra+ Mod og Complete Ray Tracing Reshade V1.4.

3 jul. 2024 kl. 11:13 Af Kenneth Johansen

Selvom Beyond Dreams hævder, at dette kører i 8K, er vi næsten sikker på, at han brugte FSR. Du kan se, at der ved 0:30 er tydelige græsartefakter, der ligner dem fra andre spil, der bruger FSR. Så det er ikke Native 8K. Dette bør naturligvis ikke komme som en overraskelse. Teknisk set er det stadig 8K. Ikke desto mindre ville det have været bedre, hvis YouTuberen havde inkluderet de grafiske indstillinger, han brugte i starten af videoen.





For dem, der ikke er klar over det, er Ultra+ en mod, der blev udgivet i september 2023. Denne mod kom med nogle ret dristige påstande, da den blev udgivet, som at rette nogle shader hitches. Det er dog ikek helt tilfældet og personer der har prøvet Ultra+ på både Star Wars Jedi: Survivor og Hogwarts Legacy melder, at det ikke løser traversal-stutter. Så nej, forvent ikke at få en silkeblød oplevelse med det. Du vil stadig opleve stutter.

Modden hævder at forbedre grafikken ved at forbedre vandet, gøre alle teksturer skarpere og mere konsistente, øge hvor langt du kan se og forbedre belysningen. Hvis du ikke har prøvet det, bør du i det mindste give det en chance. Som sagt, forvent dog ikke mirakler fra det.

På den anden side er Complete RT en Ray Tracing Reshade. Denne mod har en af de mest avancerede screen-space Ray Tracing Shaders, der giver dig mulighed for at tilføje GI, AO, matte og blanke refleksioner til dine spil. Den tilbyder også Color Grading, dynamisk Depth of Field og en immersiv Camera Mod. Dens nyeste version, V1.4, udkom for to dage siden. Så denne video viser, hvad den kan opnå i PC-spil.

Det er lidt skuffende, at der ikke er nogen før/efter sammenligningsscener. Beyond Dreams inkluderede disse sammenligninger i sine ældre videoer. Så det er en skuffelse, da du ikke kan se de visuelle forbedringer af Ultra+ med Complete RT V1.4.

Til dens kredit er dette den bedste video, jeg har set for Star Wars Jedi: Survivor. Det ser skarpt ud, det har ingen aliasing, og det har flotte farver. Det er stadig en skam, at der ikke er nogen før/efter sammenligninger.