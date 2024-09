Se Test Drive Unlimited Solar Crown PC Krav

NACON og KT Racing har afsløret de officielle PC-systemkrav til Test Drive Unlimited Solar Crown. Dette nye open-world racingspil udkommer til PC den 12. september.

4 sep. 2024

Ifølge udviklerne vil PC-spillere som minimum have brug for en Intel Core i7-7700K eller AMD Ryzen 7 1800X med 12 GB RAM samt en NVIDIA GeForce GTX 1660, en AMD Radeon RX 480 eller Intel Arc A380. Med denne PC-konfiguration vil du kunne køre spillet i 1080p/Low ved 30 FPS og med FSR 2 Ultra Performance. Derudover skal du have 50 GB ledig diskplads, og udviklerne anbefaler en SSD.

KT Racing anbefaler at bruge en Intel Core i7-11700K eller AMD Ryzen 7 3700X med 16 GB RAM og en Nvidia GeForce RTX 2080 eller AMD Radeon RX 6650. Med denne PC-konfiguration vil du kunne spille i 1080p/Medium ved 60 FPS med DLSS eller FSR 2 Balanced.





Desværre har KT Racing ikke delt nogen højere PC-krav. Så vi har ingen oplysninger om PC-krav til Native 1080p, 1440p eller 4K. Vi ved heller ikke, hvilken GPU du vil have brug for, hvis du vil køre spillet på Ultra-indstillinger.

For at være ærlig er disse PC-krav en smule skuffende. Det faktum, at vi kun har PC-specifikationer med FSR/DLSS, er også lidt bekymrende.

Sidste måned oplyste NACON og KT Racing, at spillet vil have bedre grafik, belysning, fysik og fornemmelse af fart end dets PC-demo. Så jeg er nysgerrig efter at teste det og se, om RTX 4090 kan køre det i Native 4K/60 FPS på Ultra. Så vidt jeg ved, vil spillet ikke have nogen Ray Tracing. Så det burde ikke være et problem for RTX 4090 at maksimere det i 4K.





