Se The First Berserker: Khazan trailer

NEXON har udgivet Gamescom 2024 gameplay-traileren for The First Berserker: Khazan. Denne nyeste trailer er fuld af action og ser fantastisk ud. Et spændende spil på horisonten hvis du er fan af Sekiro og Dark Souls.

21 aug. 2024 kl. 08:00 Af Maria DEL:

The First Berserker: Khazan er et hardcore action-RPG baseret på DNF (Dungeon & Fighter) Universe. Som Khazan, den store general af Pell Los-imperiet, der overvandt døden, vil spillerne afsløre de hændelser, der førte til hans fald, og søge hævn over hans fjender.

Spillerne skal overleve konstante angreb fra kejserlige styrker, afsløre og undgå komplotter for at dræbe Khazan og håndtere barske omgivelser. De kan også opgradere deres karakters evner og blande forskellige våben- og rustningsfærdigheder for at tilpasse deres foretrukne spillestil. Grundlæggende er det et nyt Souls-lignende spil, så du ved stort set, hvad du kan forvente.

De, der deltager i Gamescom 2024, vil kunne prøve en demo. Så hvis du er der, så gå til Hall 9.1, Stand B-029.

Det er også værd at bemærke, at The First Berserker: Khazan vil understøtte NVIDIA DLSS 3 ved lanceringen.

NEXON planlægger at udgive dette action-RPG engang i 2025. Derudover vil der være en lukket beta for det. NEXON vil lancere denne CB i oktober 2024. Betaen begynder den 11. oktober og varer indtil den 20. oktober.