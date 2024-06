Se to minutters gameplay fra Industria 2

IGN har delt en ny video, der viser to minutters rå gameplay-optagelser fra det narrative FPS-eventyrspil INDUSTRIA 2, drevet af Unreal Engine 5.

24 jun. 2024 kl. 09:48 Af Kenneth Johansen

INDUSTRIA 2 vil indeholde fysikbaserede interaktioner og et crafting-system. Dette vil være en narrativ historie-drevet titel, så forvent ingen Games as a Service eller online/MTX-elementer. Ifølge udviklerne vil spillet tilbyde en 4-6 timer lang rejse uden fyld. En interessant tilgang til spil som vi fx også har set med det seneste Hellblade spil. Vi har ikke altid brug for spil, der kan vare 100 timer med kedelige sidemissioner.





Som nævnt vil INDUSTRIA 2 være drevet af Unreal Engine 5. Blackmill Games har også bekræftet, at spillet vil drage fordel af Lumen. Og, som du vil se, ser spillet fantastisk ud. Dette er endnu et tilfælde, hvor et lille studie kan levere fantastiske visuals takket være UE5. Derudover lover spillet at have kropslemmesavning.

Spillere vil have fem våben til rådighed. Du vil kunne opgradere disse våben med lyddæmpere, større magasiner eller specielle angreb. Derudover vil der være fulde voiceovers, musik der ændrer sig med handlingen, og detaljeret lyddesign.

Der er i øjeblikket ingen ETA for, hvornår INDUSTRIA 2 vil blive udgivet. Men naturligvis vil vi sørge for at holde dig opdateret.