Senua’s Saga: Hellblade II 60 FPS kun på PC

Hvis du som konsol gamer havde set frem til at nyde Senua’s Saga: Hellblade II på de nye konsoller med høj framerate, så er der tilsyneladende desværre skuffende nyt.

5 apr. 2024 kl. 09:25 Af Kenneth Johansen

Senua’s Saga: Hellblade II er et af mine mest ventede spil i 2024. Og, ud fra udseendet af det, vil dette nye spil, der er drevet af Unreal Engine 5, kun kunne køre med 60 billeder pr. sekund på PC.

The Verge’s Tom Warren hævdede, at Xbox Series X|S-versionen af Hellblade 2 vil være låst ved 30 billeder pr. sekund. Som sådan er den eneste platform, der vil være i stand til at køre spillet med 60 billeder pr. sekund - eller endda mere - PC'en.

Det er en lignende situation med Dragon’s Dogma 2. Capcoms titel er i stand til at opnå 60 billeder pr. sekund - og mere via DLSS 3 - kun på PC. Dens konsolversioner har svært ved at nå 30 billeder pr. sekund, hvor billedhastigheden falder endda til 23-25 billeder pr. sekund i store byer.

Dette bør naturligvis ikke overraske os. Senua’s Saga: Hellblade II vil sandsynligvis bruge både Nanite og Lumen. Og for at presse sine next-gen visuelle effekter vil Xbox-konsollerne kun kunne levere en oplevelse ved 30 billeder pr. sekund. Dette er noget, vi sandsynligvis vil være vidne til i mange fremtidige spil.





Senua’s Saga: Hellblade II vil blive udgivet den 21. maj. Hvad angår værdien, har Microsoft endnu ikke delt sine PC-systemkrav. Dog ved vi, at Hellblade 2 vil være tilgængelig både i Microsoft Store og på Steam.

Da jeg kunne lide det første Hellblade-spil, ser jeg virkelig frem til dens efterfølger. Ud fra hvad jeg har set, vil Senua’s Saga være lignende. Dens kamp ser også ud til at være lignende, hvor Senua kæmper mod en fjende ad gangen.