Genfødt: Shadow of the Ninja Reborn!

Genoplev 90'ernes co-op action med Shadow of the Ninja Reborn! Oplev forbedret gameplay, spændende musik og retro kunst. Bliv genforenet med din indre ninja!

1 may. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Et af de mest roste co-op actionspil fra 90'erne er på vej tilbage i rampelyset i år. SEGA har annonceret en udgivelsesaftale med NatsumeAtari for at bringe den fysiske udgave af det bredt anerkendte Shadow of the Ninja spil til det japanske og asiatiske marked under et nyt navn: Shadow of the Ninja Reborn. Denne genudgivelse af det klassiske 1990 spil er blevet optimeret til næste generations konsoller.

Hvad er Shadow of the Ninja?

Shadow of the Ninja, oprindeligt udgivet som KAGE ~ Shadow of the Ninja, er et berømt ninja-tema side-scrolling actionspil udviklet af Natsume. Lanceret den 10. august 1990 til Nintendo Entertainment System (NES), blev det populært for dets stramme kontrol og innovative gameplay-mekanik, herunder hænge- og klatrehandlinger, omhyggeligt designede niveauer og en adrenalinfremkaldende musik.





Nu, efter 34 år, bliver dette klassiske spil remastered af det oprindelige udviklingsteam, hvilket giver spillere en chance for at genopleve spændingen fra en af de mest elskede titler i actionspil-genren. Shadow of the Ninja Reborn gameplay Shadow of the Ninja Reborn beholder sin ikoniske 16-bit retrokunststil, samtidig med at den forbedrer den visuelle oplevelse med finere detaljer og rigere indhold.

Spillere kan frigøre deres ninjafærdigheder alene eller samarbejde med en allieret i spillets roste co-op tilstand, hvor de tager rollen som enten en ninja eller en kunoichi for at konfrontere formidable fjender. Iku Mizutani, komponisten bag det originale Shadow of the Ninja, samt Shatterhand og Medabots serien, vender tilbage for at score musikken til Shadow of the Ninja Reborn.