SKYBLIVION Development Diary 5

Moddingteamet bag Skyblivion, en fanremake af The Elder Scrolls IV: Oblivion i Skyrim, udgav sin femte udviklerdagbog. Denne nye dagbog viser noget nyt gameplay-materiale fra det, og moddet ser nu bedre ud end nogensinde før. Så sørg for at tjekke det ud.

I denne video viste holdet gameplay-systemer, en del af verdenskortet, en ny by, Ayleid-fangekældre og meget mere. Og seriøst. Jeg kan ikke understrege nok, hvor fantastisk dette totale konverteringsmod ser ud. Dets hold var i stand til perfekt at blande Oblivion med Skyrim. Og ja, Skyblivion ser meget bedre ud end en kraftigt modificeret version af Oblivion.





Skyblivion sigter mod at bringe The Elder Scrolls IV: Oblivion til en ny generation af spillere og byde gamle fans af serien velkommen tilbage. Dette seje mod vil fungere med både Skyrim Legacy Edition og Skyrim Special Edition. Det er et af de mest spændende mods derude, der viser, hvad modders kan gøre, når de sætter deres sind til det. Og selv i sin arbejdsproces ser det fantastisk ud.

Når Skyblivion udkommer, vil du kunne vælge og vrage, hvilke dele du vil installere. Du kan beslutte dig for at installere ting som Landskabsdesign, Interiører, Byforbedringer og Våben/Rustning. I teorien vil dette tillade holdet at færdiggøre moddet hurtigere. Det er som at tilpasse dit spil, som du ønsker det.

Skyblivion har været under udvikling i et stykke tid, og holdet sigter mod at frigive det i 2025.