Skyrim - Whiterun i Unreal Engine 5

Besøg byen Whiterun i Skyrim i en ny version med imponerende detaljegrad, genskabt i Unreal Engine 5.

24 apr. 2023 kl. 13:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Selvom det er et godt stykke over 10 år siden Skyrim blev udgivet, kommer der stadig imponerende nye ting baseret på det populære spil. Et af de seneste skud på stammen er Whiterun, genskabt i imponerende detaljegrad i Unreal Engine 5.

Skyrim fan Leo Torres har skabt den imponerende nye version af Whiterun. Han har benyttet et mix af 3D modeller fra andre og custom modeller som han selv har lavet i Blender og efterfølgende textureret i Mixer.





Oven i det har han brugt nogen af de seneste features i Unreal Engine 5. Det er blandt andet Nanite som er blevet brugt på modeller som specielt træer og løv. Lumen er blevet brugt til at styre projektets Global Illumination og refleksioner.

På et mere praktisk plan har Torres genskabt Whiterun i en version hvor skalaen på byen er mere realistisk og baseret på den lore der findes omkring Elder Scrolls og Skyrim verdenen.

Det betyder at Whiterun i versionen skabt af Torres er betydeligt større end den vi kan opleve i spillet.

Kendere af Skyrim vil dog uden tvivl føle sig hjemme i byen og genkende mange af de velkendte lokationer fra spillet.

Leo Torres har skabt andre imponerende smukke 3D animationer og har også lavet scener fra andre populære spil som Dragons Age og Masse Effect. Hvis I vil se mere af hans arbejde, kan man finde det på hans YouTube kanal her.