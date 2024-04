Sony PS5 Pro Lækager: Hurtigere GPU og Mere

Under kodenavnet Trinity forventes PS5 Pro at have en stærkere GPU og en lidt hurtigere CPU end standard PS5. Med højere opløsninger og billedhastigheder kan Pro-modellen tilbyde bedre spiloplevelser.

17 apr. 2024 kl. 10:16 Af Maria DEL:

Nylige rapporter har givet troværdighed til lækkede specifikationer, hvilket tilføjer brændstof til den allerede intense spekulation om den kommende lancering. Sony forbereder sig på at lancere en opgraderet version af sin PlayStation 5-konsol, kendt som PS5 Pro, inden udgangen af 2024. Ifølge en rapport fra The Verge er der dukket lækkede specifikationer op for den nye konsol, der indikerer betydelige forbedringer i forhold til den almindelige PS5.

Rapporten afslører, at Sony opfordrer udviklere til at udnytte avancerede grafiske funktioner som ray tracing mere omfattende med PS5 Pro. Spil optimeret til Pro-modellen vil modtage et "Trinity Enhanced" mærke, der angiver betydelige forbedringer i ydeevne og visuelle effekter.

Under kodenavnet Trinity forventes PS5 Pro at have en mere kraftfuld GPU og en lidt hurtigere CPU-tilstand sammenlignet med den almindelige PS5. Dette antyder, at Pro-varianten vil være bedre rustet til at gengive spil med ray tracing aktiveret, potentielt tilbyde højere opløsninger og billedhastigheder i visse titler.

Sonys dokumenter antyder, at GPU-renderingen på PS5 Pro kunne være cirka 45% hurtigere end den på den almindelige PS5. Derudover kan Pro-modellen inkorporere en større GPU og hurtigere systemhukommelse for at forbedre ray tracing-funktionerne. Sony planlægger at implementere en mere kraftfuld ray tracing-arkitektur i PS5 Pro, der potentielt kan levere hastigheder op til tre gange hurtigere end den almindelige PS5.

Mens CPU'en i Pro-modellen vil forblive den samme som den almindelige PS5, vil den have en ny tilstand, der øger dens klokkehastighed. Sonys dokumentation angiver, at Trinity vil tilbyde en CPU-frekvens på 3,85 GHz, cirka 10% højere end den almindelige PS5. En "høj CPU-frekvens-tilstand" med en hastighed på 3,85 GHz og en "standardtilstand" med en hastighed på 3,5 GHz vil være tilgængelige for udviklere.

Hvad angår systemhukommelsen, planlægger Sony at øge hukommelsesbåndbredden for PS5 Pro med 28% til 576 GB/s sammenlignet med den almindelige PS5's 448 GB/s. Derudover kan udviklere få adgang til yderligere 1,2 GB systemhukommelse på PS5 Pro, hvilket muliggør en samlet hukommelsesallokering på 13,7 GB sammenlignet med den almindelige PS5's 12,5 GB.

Sony understreger, at Trinity er en high-end-version af PlayStation 5 og bekræfter, at den vil fortsætte med at sælge den almindelige PS5 sammen med den nye model. Virksomheden forventer, at spiludviklere leverer en enkelt pakke, der understøtter både PS5 og PS5 Pro-konsoller, og opfordrer dem til at opdatere eksisterende spil for at forbedre ydeevnen på Pro-modellen.

Testkits til PS5 Pro er allerede tilgængelige for udviklere, hvilket indikerer Sonys proaktive tilgang til at forberede sig på konsollens lancering. Derudover sigter Sony mod at sikre, at hvert spil, der indsendes til certificering i august, er kompatibelt med PS5 Pro.

Rygter antyder, at PS5 Pro er sat til at blive frigivet i løbet af 2024 ferieperioden, hvilket skaber forventning blandt spillere, der gerne vil opleve de forbedrede muligheder på Sonys næste generations spillekonsol.