Sony trækker i land med Helldivers 2

For et par dage siden blev PC-spillere sure, da Arrowhead og Sony sagde, at de ville have brug for en PSN-konto til Helldivers 2 på Steam. Men nu har Sony skiftet mening. PC-spillere behøver ikke længere at bruge en PSN-konto til spillet.

6 may. 2024 kl. 10:37 Af Kenneth Johansen DEL:

En vigtig detalje er dog, at denne ændring kun gælder for Helldivers 2. Ghost of Tsushima vil stadig kræve en PSN-konto til sin online multiplayer og PlayStation-overlay. Du vil dog kunne spille singleplayer-kampagnen uden at have brug for en PSN-konto.

Kort sagt betyder det ikke rigtig noget, at Sony har trukket sig tilbage fra dette. Ja, PC-spillere har vundet kampen om Helldivers 2. Dog kan fremtidige spil stadig kræve en PSN-konto. Sony hævdede, at de stadig lærer, hvad der er bedst for PC-spillere, og at vores feedback har været uvurderlig. Dog lyder det som en PR-erklæring og ikke mere.

Lad os heller ikke glemme, at PSN-supportsiden stadig angiver, at nogle PC-spil kan kræve en PSN-konto. Tilbage i 2022 hævdede Sony, at alle dens PlayStation-spil ville kunne spilles på PC uden behov for en PSN-konto. Dette ser altså tilsyneladaende ikke ud til at være tilfældet.

Det største problem med Helldivers 2 var, at PlayStation Network ikke er tilgængelig i mange lande. Så Sony solgte altså et spil, som mange PC-spillere ikke kunne spille. Selvfølgelig kunne du oprette en "falsk" konto, men nogen blev udelukket for at gøre det i Helldivers 2. Og så blev spillet utilgængeligt i over 100 lande. Så det handlede ikke kun om at brokke sig over noget, PC-spillere ikke kunne lide. Dette var et stort problem.

Lad os heller ikke glemme, at Helldivers 2 var fuldt spilbart på PC uden behov for en PSN-konto. Så det at tvinge noget sådant på PC-spillere tre måneder efter spillets udgivelse var virkelig dumt. Der er mange PC-spillere, der ikke ønsker at bruge nogen anden butik end Steam. Så at trække et krav om at skulle oprette endnu en konto på en service man slet ikke bruger og som måske slet ikke er tilgængeligt i dit land er ret ufint at gøre på bagkant.

Som resultat af kravet endte spillet med at blive "Review Bombed" og Helldivers 2 har øjeblikket "Mest negative/Blandede anmeldelser" på Steam. Man kan dog gætte på, at tingene vil normalisere sig nu efter Sonys nye meddelelse.