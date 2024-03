KRAFTON har afsløret, at PUBG: BATTLEGROUNDS vil skifte til Unreal Engine 5 i 2024. Takket være denne opgradering vil spillet også nu understøtte nedbrydelige miljøer. Der er dog ingen ord om, hvorvidt spillet vil udnytte Lumen eller Nanite.

13 mar. 2024 kl. 09:58 Af Maria DEL:

Ifølge udviklerne vil nedbrydelige kortmiljøer tilføje et dynamisk nyt lag af strategi og taktik til spillet. Spillere vil kunne ødelægge strategisk dele af bygninger eller opføre defensive barrikader, åbne nye angrebsruter eller sikre områder. Disse funktioner vil blive fremvist i den kommende april-opdatering, med kontinuerlige forbedringer og udvidelser planlagt fremover.





Spillere kan også forvente en række tweaks og forbedringer af gameplayet. Opdateringer af skydeøvelser er planlagt til at blive udgivet hver anden måned med henblik på at fremme et stabilt økosystem og give spillerne større diversitet af valgmuligheder. Spillet udvikler også overlevelsesfokuserede genstande med indhold til mere dynamiske handlinger samt forfining og udvidelse af særlige tilstande for en mere afslappet spiloplevelse.

Nye gameplay-systemer og indhold vil også blive lanceret med henblik på at eskalere spændingen og tilbyde friske udfordringer. Team vs. team-systemet vil tillade spillere at samarbejde med holdkammerater for at konkurrere i point mod et modsat hold, med belønninger tilgængelige for at opnå hold-vindende stime.

Endelig lover KRAFTON matchmaking-forbedringer og forbedringer af anti-snyde-systemet. Disse vil komme til PUBG: Battlegrounds senere på året, når spillet er skiftet til UE5.