Space Marine 2 - Ny 6 mins Gameplay Trailer

Focus Entertainment har udgivet en ny 6-minutters gameplay trailer for Warhammer 40K: Space Marine 2 hvor vi får et kig på de forskellige gamemodes og mange muligheder for udvikling.

21 jun. 2024 kl. 09:00 Af Kenneth Johansen DEL:

I videoen er det spillets kreative direktør, Oliver Hollis-Leick der tager os med og giver os mere information om Space Marine 2. I videoen forklarer han mere om hovedhistorien, multiplayer-modes og hvordan spillere kan niveauopgradere i spillet.

Historien i kampagnedelen af spillet foregår 100 år efter begivenhederne i Space Marine 1. Captain Titus er tilbage igen men er efter begivenhederne i det første spil blevet degraderet til Lieutenant.

Denne trailer giver os endelig mulighed for at nyde mere end blot et til to minutters gameplay-optagelser. Mængden af fjender på skærmen er imponerende og klares med udviklernes Swarm Technology.





I Warhammer 40K: Space Marine 2 får du mulighed for at være en kraftfuld Space Marine, en af The Emperor of Mankinds største krigere. Spillet lover at tilbyde fantastiske evner og virkelig stærke våben til at udslette Tyranid-fjenderne. Du vil også kunne frigøre dine færdigheder og nedkæmpe utrættelige horder.

Der er både mulighed for singleplayer, Co-Op og Versus gameplay. Så du kan spille hele kampagnehistorien igennem selv eller sammen med op til to venner. Når det er klaret kan man kaste sig ud i Online Multiplayer, hvor man også får muligheden for at spille Chaos Marines.

Warhammer 40K: Space Marine 2 vil blive drevet af Saber Interactive's proprietære engine. Denne engine blev også brugt i World War Z, som kørte ekstremt godt på PC. Så vi er nysgerrige efter at se, hvordan dette nye Warhammer-spil vil køre med de mange fjender, der kan dukke op på skærmen.

Focus Entertainment vil udgive Space Marine 2 den 9. september 2024. Der er endnu ingen officielle PC krav til spillet, men vi vender tilbage til det når Saber Interactive er klar til at melde noget ud.