Spil Disney Epic Mickey: Rebrushed demo

THQ Nordic har netop udgivet en PC-demo for den kommende remaster af deres farverige 3D-platformspil, Disney Epic Mickey: Rebrushed. PC-spillere kan besøge spillets Steam-side og downloade demoen.

28 aug. 2024 kl. 09:58 Af Maria DEL:

I dette spil vil spillere kunne udforske et genfortolket Wasteland, fyldt med Disneys tidløse karakterer og historier. Deres vigtigste våben vil være en magisk pensel. Med denne kan de male for at skabe og bruge fortyndingsmiddel til at ændre omgivelserne.

Spillere vil støde på forskellige ikoniske figurer som Oswald the Lucky Rabbit, Walt Disneys første skabelse, mens de rejser mellem forskellige lande i Wasteland. De vil også kunne samle virtuelle Disney-pins, tage udfordringer op og opdage hemmeligheder, alt imens de udforsker klassiske platformniveauer inspireret af animerede film og kortfilm.





Remasteren lover at have avanceret gameplay med nye evner. Ifølge spillets beskrivelse vil Mickey nu have nye bevægelser såsom dash, ground pound og sprint.

Udgiveren har også annonceret, at spillet vil blive udgivet den 24. september. Derudover har de delt de officielle PC-krav.

PC-spillere vil som minimum have brug for en AMD FX – 4300 eller Intel Core i3 – 4130 med 8 GB RAM og en NVIDIA GeForce GTX 960 eller AMD Radeon R9 380. Spillet vil også kræve 28 GB ledig diskplads. Fra hvad vi kan se, vil det kun understøtte DX11 API og ikke DX12. Jeg ser heller ikke Denuvo nævnt på siden, så vi kan antage, at det ikke vil bruge det.

Udviklerne anbefaler at bruge en AMD FX – 8300 x8 eller Intel Core i5 – 3570K med 8 GB RAM og en AMD Radeon RX 570 eller NVIDIA GeForce GTX 1050Ti.

Purple Lamp har ikke præciseret, hvilken opløsning, indstillinger og framerate disse PC-specifikationer er målrettet. Alligevel kan vi ud fra disse PC-specifikationer sige, at spillet vil kunne køre på et bredt udvalg af PC-konfigurationer.

Du kan downloade demoen via dette link.