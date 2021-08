Spiludviklernes kamp mod G2A

Hvad man næsten kan kalde en ongoing disputs mellem spilproducenterne og G2A, bluser fra tid til anden op.

Endnu engang bliver G2A nødt til at forsvare sin markedsplads for digitale videospilkoder og keys. Mike Rose, grundlægger af spiludgiver No More Robots, søsatte underskriftsindsamling mod G2A, der opfordrede virksomheden til at fjerne alle uafhængige spil fra sin platform. "G2A's platform hurts indie devs time and time again," forklarede beskrivelsen via Change.org.

"By allowing anyone to sell illegitimate keys for their games online, with incredible ease, and no ramifications or checks."

På nuværende tidspunkt har mere end 5.000 udviklere og gamere underskrevet.

Hvorfor er mindre spilstudier så irriteret over G2A? Og hvordan kan folk både få og sælge illegitime nøgler?

Virksomheden blev grundlagt i 2010 som en traditionel online spil butik. Tre år senere sadlede formaet om, og lancerede G2A Marketplace, en platform, der lader nogen købe og sælge "brugte" videospil online. Andre steder som CDKeys og Kinguin tilbyder en lignende service, men G2A hævder at være den største med omkring en million eksemplarer solgt hver måned.

Hvorfor bruger folk det?

Priser!

Videospil på G2A er typisk billigere end traditionelle pc leverandører som Steam, Origin og Microsoft Store. Capcoms Monster Hunter: World koster f.eks. $ 34,92 på G2A og $ 59,99 på Steam (ca. priser)





Så hvad er problemet?

Mange indie udviklere siger, at webstedet koster dem penge og som følge heraf truer deres levebrød.

Traditionelt ville kriminelle købe spilnøgler med stjålne kreditkortoplysninger. De ville efterfølgende liste spillet på en markedsplads som G2A og håber, at nogen købte det, før den rigtige kort ejer noterede og flaggede det oprindelige køb. Som reaktion hertil måtte spilludvikleren, der modtog den delvise falske ordre og betaling, undersøge og i sidste ende tilbagebetale den faktiske kortindehaver "Eventually the developer [is] left with a net loss and a chargeback penalty fee," indrømmede G2A i et blogindlæg. Den person, der købte spillet gennem G2A tabte normalt deres kopi også.

Mange spiludviklere og udgivere, herunder Gearbox Software, TinyBuild, Devolver Digital og Bithell Games, har kritiseret G2A før.

Den 29. juni sendte Rose en tweet om at tage G2A ud af sponsorerede annoncer på YouTube. "When you search for our games, you get G2A popping up above our own links — and we make zero money on our games if people buy through the ads" forklarede han. Den næste dag sagde Rose, at han hellere ville have brugerne benyttede sig af piratkopier end købe dem gennem G2A.

Rami Ismail, medstifter af indie game studio Vlambeer, stemte i med "If you can't afford or don't want to buy our games full-price, please pirate them rather than buying them from a key reseller. These sites cost us so much potential dev time in customer service, investigating fake key requests, figuring out credit card chargebacks, and more."

G2A svarer tilbage på beskyldningerne

G2A offentliggjorde et blogindlæg den 5. juli, der lovede at tilbagebetale udviklere "10 times the money they lost on chargebacks" Selskabet forklarede, at de ville bruge en ekstern revisor til at kontrollere, om de spilnøgler, der blev solgt gennem G2A, blev købt med stjålne kreditkort. De lovede at betale for de første tre revisioner og derefter opdele hver efterfølgende undersøgelse fifty-fifty med udvikleren.

I blogposten hævdede G2A også, at det var "helt umuligt" for en "gennemsnitlig kunde" at skaffe et stjålet kreditkort. Det understregede også, hvor svært det er blevet at købe spilkoder via traditionelle butikker som Steam, og forklarede, at "overwhelming majority" of keys are bought by wholesalers who deal with developers and publishers directly. As such, the company claimed, "only one percent of transactions are problematic."

G2A bekræftede, at de er glade for at arbejde med udviklere. Hvis et studie når ud, forklarede firmaet, og nøglerne er blevet opnået ulovligt, vil G2A fjerne noteringen, blokere sælgeren og videregive deres oplysninger til de relevante myndigheder. Virksomheden pointerede også på G2A Direct, et program, der giver udviklere mulighed for at sælge ”officielle” koder på markedet. Ordningen giver også adgang til G2A’s database, så virksomheder kan kontrollere gyldigheden af hver kode på platformen. "We don't want any jerks pretending to be influencers to sell their keys on our marketplace, so we will block those kinds of attempts” fortalte virksomheden.

Ifølge G2A er kun otte procent af transaktionerne til indiespil. Uanset om stedet ikke eksisterede, ville folk bruge en af sine rivaler - problemet ville ikke bare forsvinde. sagde firmaet. "We want to finally stop the accusations we've been getting from some devs"

"De påståede svig fandt ikke sted i vores økosystem, men i deres egne butikker [hvor nøglerne oprindeligt blev købt]. Tyve kunne have solgt disse nøgler hvor som helst. Men hvis de valgte G2A, er vi klar til at klare det"

Ændrede det problematikken?

På ingen måde.

Samme dag startede Rose sin anmodning om at fjerne alle indie spil fra G2A. Hvis indier udgør kun otte procent af salget, hævdede han, så må G2A vel ikke har noget imod at droppe dem helt. "We suggest that G2A could surely take an eight percent hit to their sales, if it means making 99% of developers in the industry happier, and allowing us to retain the perceived value of our games” fulgte Rose trop. I anmodningen mod G2A.

Den 7. juli opdaterede G2A sit blogpost med: "We received lots of feedback – both positive and negative. Developers themselves have offered some ideas and suggestions regarding the ways we can solve the issues they have with our platform. We need some time to put it all together. We'll get back to you in the next couple of days with a solution”

En pinlig affære for G2A. Et medlem af personalet pitchede journalister en forud skrevet historie, der gav en "gennemsigtighed" og "upartisk" blik af G2A indefra. E-mailen forklarede, at selskabet ville betale for kontent, forudsat at det ikke var "markeret som sponsoreret eller markeret som forbundet med G2A" Det blev delt som en steppebrand på en varm sommerdag. G2A forklarede derefter på Twitter, at det blev udsendt af en medarbejder "uden tilladelse", som ville stå over for "strenge konsekvenser, da dette er helt uacceptabelt"

Resulterer dette i tilfredse spiludviklere?

Ikke rigtig. Rose kaldte det et "skridt i den rigtige retning", men bemærkede, at det ikke tog fat på problemet med Steam Gifts. "While the key-blocking initiative is a nice gesture, and if implemented may actually be very useful, it's just yet another example of G2A publicly making some positive-sounding noise, to glaze over the fact that they're not actually addressing the issue at all" sagde han i en tweet.

For mange indie udviklere er der også et større problem af sagen. Sider som G2A og CDKeys bringer prisen ned på spil, og over tid, hvad folk tror, at deres yndlingstitler er værd. "The problem is the perception of value" skrev Rose.

"Hvis nogen ser vores spil til en lav pris på G2A, vil de automatisk være mindre tilbøjelige til at købe til fuld pris" I en opfølgning tweet tilføjede han: "If you see Descenders [a No More Robots game] is available for cheap somewhere dodgy, your brain will say 'hmm, maybe I shouldn't buy it full price? G2A facilitates this shift every single day”

Vil problemet nogensinde blive løst?

Sikkert ikke. G2A ønsker at opretholde sin forretnings model, og deal-hungry gamers ønsker de lavest mulige priser. Spilkey forhandlere vil også altid søge efter måder at lave hurtige penge online. For udviklere er det et ongoing kamp.