STALKER 2: Heart of Chornobyl Gameplay

Ved Gamescom 2024 havde GSC GameWorld en spilbar demo af STALKER 2: Heart of Chornobyl. Det har givet os 10 minutters nyt gameplay-materiale fra demoen. Denne video viser et aldrig før set område om natten, så vi kan varmt anbefale at se den.

22 aug. 2024 kl. 09:31 Af Maria DEL:

STALKER 2 vil bruge Unreal Engine 5 og lover at have utrolige grafiske detaljer. Tilbage i juni 2021 delte holdet også spillets foreløbige PC-krav. Bemærk dog, at disse PC-specifikationer ikke repræsenterer de endelige krav.

I modsætning til andre Unreal Engine 5-spil vil STALKER 2 også være tilgængelig på Steam. Ifølge spillets side på Steam vil spillet ikke have Denuvo. Det er gode nyheder for dem, der boykotter spil med denne beskyttelse, medmindre udviklerne tilføjer det i sidste øjeblik, hvilket ville være ærgerligt.





STALKER 2: Heart of Chornobyl lover at have en stor, realistisk verden at udforske. Du får mulighed for at vandre rundt i en massiv 64 kvadratkilometer radioaktiv zone, fyldt med forskellige post-apokalyptiske miljøer. Spillere vil også kunne bestemme, hvordan deres historie udfolder sig. Desuden hævder udviklerne, at spillet vil have en stærkt forgrenet episk fortælling.

STALKER 2 vil have en dynamisk dag-nat-cyklus og et vejr-system. Spillet lover også en avanceret AI og et livssimulerende system kaldet “A-life 2.0”. Derudover vil der være modding-understøttelse samt en multiplayer-mode (som vil blive tilføjet kort efter udgivelsen som en gratis opdatering).

GSC GameWorld udgiver STALKER 2 den 20. november. Hvis du ikke vidste det, er spillet blevet forsinket adskillige gange. Så lad os håbe, at ventetiden vil være det værd.