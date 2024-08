SW Jedi: Survivor på Xbox One og PS4 i september

Star Wars Jedi: Survivor udkommer på Xbox One og PlayStation 4 den 17. september 2024. Spillet inkluderer optimeringer og forbedringer.

7 aug. 2024 kl. 11:49 Af Maria DEL:

Det er nu næsten præcis et år siden, EA afslørede at Star Wars Jedi: Survivor vil blive portet til sidste generationers konsoller. I dag, har udgiveren endelig givet en udgivelsesdato for Xbox One og PlayStation 4 versionerne: September 17, 2024.

Den oprindelige annoncering kom fra Electronic Arts CEO, Andrew Wilson, under virksomhedens Q1 kvartalsvise opkald i 2023: "Takket være styrken af denne legendariske franchise og efterspørgslen fra fællesskabet, har vores udviklingsteam forpligtet sig til at bringe denne Jedi-oplevelse til PlayStation 4 og Xbox One."

Før det, havde udvikleren, Respawn Entertainment, sagt at spillet at springe sidste generationens platforme over gav dem mulighed for at lave mere detaljerede gameplay systemer, miljøer og visuelle effekter. Som forventet blev disse opgraderinger tilskrevet den bedre hardware i nutidens konsoller.

Dagens annoncering kom via et socialt medie opslag, og indeholder ingen detaljer om de ændringer spillere kan forvente at se på Xbox One og PlayStation 4 i forhold til Xbox Series X|S og PlayStation 5 platformene. Star Wars Jedi: Survivor havde heller ikke den bedste lancering på PC, hvor selv topmoderne hardware havde problemer med at køre spillet.

Naturligvis, virker det som om Respawn, eller et tredjeparts portering studie, har arbejdet deres magi på spillet og gjort det kørende acceptabelt på sidste gen konsollerne. Udvikleren siger at porteringen vil "indeholde en række optimeringer med sigte på at maksimere konsollernes hardware kapabiliteter."

PC spillere får dog en godbid før det. En opdatering med "forbedringer til spillets tekniske ydeevne, kontroller og mere, plus en række forbedringer i livskvaliteten," er på vej i de kommende uger ifølge Respawn. Forvent detaljer snart.