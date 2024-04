Star Wars Outlaws er lige om hjørnet

Markedsføringen af ​​Star Wars Outlaws er ved at tage fart på en stor måde, med verdenspremieren på en Story Trailer planlagt til at blive vist tirsdag den 9. april kl. 18.00

8 apr. 2024 kl. 13:05 Af Kenneth Johansen DEL:

Mange fans tager dette som bekræftelse på, at spillet vil blive lanceret snarere end senere. Ubisoft har historisk set udgivet historietrailere relativt tæt på udgivelsesdatoerne, og der er også det faktum, at flere lande allerede har bedømt spillet, herunder Sydkorea, Brasilien, Australien og muligvis USA, givet ESRB-ratingen, der er spottet på Ubisoft Store.

Nu har journalisten Jordan Maison delt på Twitter, at GameStop er ved at forberede reklamemateriale til åbningen af Star Wars Outlaws forudbestillingsprogrammet.

GameStop og andre store forhandlere (inklusive digitale butikker) vil sandsynligvis åbne for forudbestillinger lige efter frigivelsen af historietraileren om to dage.

Spillet, drevet af Ubisoft Massives Snowdrop Engine med NVIDIA DLSS 3 og RTX Direct Illumination/RTGi support på PC, sigter mod at realisere den første sande singleplayer open world Star Wars-oplevelse. Udviklerne ønsker at tilbyde spillerne en helt sømløs overgang fra kantinen på en planets overflade til at flyve ud i rummet med Trailbrazer, en EML 850 let fragtskib fra Republikkens æra.

Rummet siges at være farligt, men også fyldt med muligheder. Der vil være intime hundekampe såvel som store slag mod store rumskibe, men det er også et køretøj for opdagelse og udforskning. Star Wars-følelsen vil også være til stede takket være forskellige planetprofiler, hver med unikke historier, dyreliv, økosystemer og situationer.





Som en lovløs skurk vil hovedpersonen Kay Vess støde på forskellige opgaver og tjenester fra forskellige karakterer og fraktioner, som påvirker hendes omdømme hos dem og giver hende mulighed for at låse nyt udstyr og nye evner op. I Star Wars Outlaws vil spillere kunne træffe deres egne valg, skabe deres egen vej og omdømme på et tidspunkt, hvor galaksens mørke underverden trivedes. Spillet inkluderer også et efterlyst-system, hvor spillere kan få efterlysningsniveauer ved at udfordre eller blive fanget af Imperiet, hvilket fører til øget modstand og styrker. Dog vil der altid være en måde for spillere at dæmpe eller undslippe.