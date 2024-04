Star Wars: Outlaws Story Trailer er landet

Vi har nu endeligt en story trailer for det kommende Star Wars: Outlaws spil som giver os lidt mere baggrund på historien og sammen med den kom en officiel udgivelsesdato også på bordet.

10 apr. 2024 kl. 09:12 Af Kenneth Johansen DEL:

Vi har fået ny information om det kommende Star Wars: Outlaws spil i den netop udgivne Story Trailer for spillet. Det seneste kig på Star Wars Outlaws antyder en "gylden tidsalder for Star Wars-universets underverden," hvor kriminelle organisationer som Zerek Besh, Pikes, Crimson Dawn og Hutts nyder fordelene af en galakse i krig. Det lover også et par velkendte karakterer, herunder et møde med Jabba the Hutt selv, samt helte og skurke helt nye for franchisen.





Star Wars Outlaws er sat mellem begivenhederne i The Empire Strikes Back og Return of the Jedi, hvor Imperiet var næsten fuldt styrket men "distraheret af en Oprør, der ikke giver op." Som Kay vil spillere navigere gennem de forskellige fraktioner af Star Wars-universet, herunder den kriminelle underverden og hierarkiet i Imperiet. På deres eventyr vil de blive ledsaget af deres pelsede lille alienven Nix, en Merqaal, og BX-droiden ND-5. Kay og venner vil besøge en række planeter på deres galaktiske rejse, herunder Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva og en blæsende lokalitet ved navn Toshara, som er ny for Star Wars-universet.

Vi kan se frem til Star Wars: Outlaw når det efter planen bliver udgivet den 30. august.

Star Wars Outlaws er blot et af en håndfuld nye Star Wars-projekter under udvikling hos Lucasfilm Games. Udvikleren Respawn Entertainment arbejder på en efterfølger til Star Wars Jedi: Survivor og et unavngivet Star Wars-strategispil. Skydance New Media har et unavngivet Star Wars-spil i gang, der bliver ledet af den tidligere Uncharted-kreativ direktør Amy Hennig. Quantic Dream har også Star Wars: Eclipse, som de beskriver som "et intrikat forgrenet action-eventyrspil" sat under Star Wars' High Republic-era.





Hvis man vil have endnu mere baggrund kan man se den medfølgende Story Trailer Developer Breakdown hvor udviklerne gennemgår endnu flere detaljer i den nye Story Trailer.