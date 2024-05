Starfield historie DLC lanceringsvindue

Starfield får ny story DLC, Shattered Space, til efteråret og en gratis opdatering annonceres snart. DLC inkluderer nye historier, steder, udstyr og meget mere!

30 apr. 2024 kl. 16:28 Af Maria DEL:

Starfield får en story-DLC ved navn Shattered Space i år efteråret og en ny, gratis opdatering, der vil blive annonceret inden for de næste par dage, ifølge Todd Howard. Shattered Space blev annonceret sidste år i juni, og den medfølger i prisen for Starfields premium-udgaver.

Spillere, der har købt disse, vil kunne downloade DLC'en, når den lanceres, uden ekstra omkostninger, mens spillere, der kun har grundspillet eller Game Pass-versionen, bliver påkrævet at betale.

"Der er en masse ting... Vi har ændret på kortene, så vi har nogle bykort," sagde Howard. Vi ved også, at den vil inkludere "nyt historieindhold, nye steder, nyt udstyr og meget mere".

Hvad angår den gratis opdatering, sagde Howard "Opdateringen, som vi har på vej, tror jeg, vil blive annonceret inden for de næste par dage denne uge, og så vil den være tilgængelig på Steam-beta, og den har også nogle fantastiske nye ting til skibbygning." Skibbygningsmekanikken har været en af de mest populære funktioner i spillet, med spillere, der genskaber deres favorit sci-fi interstellare fartøjer, endda før spillet blev fuldt lanceret.

Fra X-Wings til Normandy og USCSS Nostromo, virker mulighederne uendelige. Bethesda har lovet en ny opdatering til sci-fi spillet cirka hver sjette uge, og indtil videre ser det ud til, at de holder sig til den tidsplan. Disse gratis opdateringer er først tilgængelige på Steam Beta-afdelingen og bliver derefter rullet ud til konsoller, så sørg for at tilmelde dig der, hvis du ønsker at være den første til at få adgang til nyt indhold.