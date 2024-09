Steam sætter ny imponerende rekord

Steam har netop sat en ny rekord for samtidige spillere. I går passerede Valves tjeneste over 38 millioner samtidige spillere. Mere præcist ramte det 38.367.277 samtidige spillere.

23 sep. 2024 kl. 11:13 Af Kenneth Johansen

Det mest spillede spil lige nu er Counter-Strike 2, efterfulgt af PUBG: BATTLEGROUNDS og DOTA 2. Black Myth: Wukong klarer sig stadig godt. Selvom det er faldet to pladser, er det stadig det fjerde mest spillede PC-spil på Steam. Og lad os ikke glemme, at det ikke er et multiplayer-spil. Det er virkelig imponerende.

På femtepladsen finder vi Banana. Banana er en gratis spil, hvor du klikker på en banan for at få endnu flere bananer. Det lyder som et ret simpelt spil, ikke? Alligevel er de seneste anmeldelser mest positive, og det har mange spillere.

NARAKA: BLADEPOINT er på sjettepladsen, efterfulgt af Apex Legends, Satisfactory og GTA 5. Ja, GTA V er stadig i Top 10 over de mest spillede spil. Det er for dem, der stadig tvivler på, at Rockstar vil udgive GTA 6 på PC.

Valves Deadlock er på ellevtepladsen. Deadlock er endnu ikke officielt afsløret. Og alligevel havde det over 150.000 spillere inden for de sidste 24 timer. Så det er næsten sikkert, at spillet vil opnå imponerende tal, når det bliver udgivet.

Et andet spil, der vil fange din opmærksomhed, er Warhammer 40K: Space Marine 2. Space Marine 2 har formået at overgå spil som Call of Duty, Elden Ring og Team Fortress 2.

Endelig er Helldivers 2 ikke i Top 20. Spillet er i stedet faldet til 26. pladsen. Tilsvarende er Elden Ring på 21. pladsen, og Team Fortress 2 er på 24. pladsen.

Det bliver spændende at se, hvornår Steam passerer 39 millioner samtidige spillere, eller når det rammer 40 millioner spillere.