Steam sætter ny spiller rekord

Det tog Steam et stykke tid at sætte en ny rekord for samtidige spillere. Tilbage i marts 2024 nåede Valves tjeneste 36 millioner samtidige spillere. Den rekord er dog slået nu hvor Steam overgik den og havde over 37 millioner samtidige spillere.

26 aug. 2024 kl. 11:34 Af Maria DEL:

For at være præcis, ramte Steam 37,266 millioner samtidige spillere. Så der går nok et stykke tid, før det når op over 38 millioner samtidige spillere.

Lad os nu tage et kig på de 20 mest spillede spil i de sidste 24 timer. Der er nogen interessante ting på listen sammen med de forventede favirotter.

Det mest spillede spil lige nu er Counter-Strike 2, efterfulgt af Black Myth: Wukong. Black Myth: Wukong klarer sig ekstremt godt på Steam. Ja, 90% af dets salg kommer angiveligt fra Kina. Men det er irrelevant. Spillet har solgt utroligt godt og er blevet det mest spillede single-player spil på Steam.

På tredjepladsen finder vi DOTA 2, efterfulgt af Banana. Og nej, det er ikke en joke. Banana er et klik-spil, hvor du klikker på en banan. Dette er en gratis titel, og det har meget positive anmeldelser på Steam. Jeg ved virkelig ikke, hvad der foregår her, men det er noget, der har tiltrukket et stort publikum.

På femtepladsen finder vi PUBG: Battlegrounds, efterfulgt af GTA5 og Once Human. APEX Legends ligger på niendepladsen, og på tiendepladsen finder vi Rust.

Inden vi slutter, er det værd at bemærke, at Baldur’s Gate 3, Elden Ring og Call of Duty er blandt de 20 mest spillede. Vi kan også finde Path of Exile og War Thunder. Civilization VI ligger også på attendepladsen.

Endelig er Valve's Deadlock på sidstepladsen. Deadlock er i øjeblikket i lukket beta, men dets deltagere kan invitere venner. Og som du kan se, har dets beta-fase været enorm. Så forvent endnu en multiplayer megahit fra Valve.