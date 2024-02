Stopper salget af fysiske Xbox spil?

Der er noget der tyder på, at vi bevæger os tættere på en tid, hvor det ikke længere vil være muligt, eller ihvertfald sværere, at købe fysiske spil til din Xbox.

2 feb. 2024 kl. 09:49 Af Kenneth Johansen

Mens der endnu ikke er annonceret noget officielt, peger forskellige rapporter tilsyneladende i den retning. For nylig kom det frem, at størstedelen af Microsofts teams, der arbejder med at forberede Xbox-spil til fysisk frigivelse, er blevet afskediget, og nu ifølge en anden rapport restocker mange forhandlere i Europa ganske enkelt ikke længere Xbox-titler.

Dette kommer fra GamesIndustry.biz-chefen Christopher Dring, der normalt er en pålidelig kilde, når det kommer til branchenyheder. Ifølge Dring har udgivere fortalt ham, at europæiske forhandlere simpelthen ikke længere fylder Xbox-spil op, hvilket han tilskriver den lækkede digital-only Xbox Series X-opdatering og det faktum, at salget af fysiske Xbox-spil er "rigtig lavt."

"Jeg fik at vide af en større udgiver, at flere forhandlere i Europa bare er begyndt ikke længere at opføre Xbox. Så de har bare stoppet med at have Xbox-spil, fordi Xbox er så meget en digital konsol nu. Den fysiske præstation af Xbox-spil er virkelig lav, og i sidste ende, når du sælger en konsol, hvor de fleste bare downloader spil til, gavner det ikke rigtig forhandleren meget. Margenen på hardware er ofte ret lille, så jeg kunne ikke bekræfte det, jeg kunne ikke finde ud af, hvilke forhandlere det er, men det var en rigtig højtstående europæisk udgiverboss, der sagde det til mig" udtalte Dring.

Set fra Microsoft og spilproducenternes side, vil det give god mening at arbejde på at komme væk fra fysiske salg. Det kræver alt andet lige en del mere arbejde at lave fysiske kopier og distribuere dem. Hvis konsol markedet følger PC markedet, i forhold til den spilsalg på platforme som Steam og andre "digitale butikker", så går det kun en vej.

Konsolmarkedet adskiller sig dog fortsat på den front, og her ser udviklingen trods alt ud til at være noget langsommere. Xbox er umiddelbart længst fremme i forhold til den digitale omstilling. Om fyringerne hos Microsoft, så er en del af en planlagt markedsstrategi eller om det simpelthen er en konsekvens af ændrede markedstreds og faldende efterspørgsel er ikke helt tydeligt.

Igen har Microsoft ikke udtalt sig offentligt om dette, og der er en chance for, at de aldrig helt vil lukke ned for fysiske spil men jeg er dog ikke i tvivl om, at synet af Xbox-spil på butikshylder vil blive stadig sjældnere i 2024. Uanset om man vil det eller ej så er Xbox efterhånden et abonnements- og digital download-brand. Her har arbejdet med deres Gamepass sikkert gjort meget for at skubbe til den trend.