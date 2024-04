Tales of the Shire annonceret

23 apr. 2024 kl. 08:59 Af Kenneth Johansen DEL:

Private Division og WETA Workshop har lige annonceret et nyt The Lord of The Rings spil, kaldet Tales of the Shire. Tales of the Shire er et Hobbit livssimulatorspil, der kommer til PC i 2024, og nedenfor kan du finde dets trailer.

I Tales of the Shire vil spillere kunne danne venskaber, bygge og dekorere deres egne huse, gå ud at fiske, udforske Bywater og tilberede deres måltider.





Spillet vil have et tegneserieagtigt udseende, så forvent ikke en realistisk tolkning af The Lord of the Rings på niveau med triple-A. Spillet føles kunstnerisk set tættere på Animal Crossing og Zelda.

Uanset hvad forventer vi, at Private Division snart deler flere detaljer og lancerer spillets Steam-butiksside. Indtil da kan du tage et kig på den officielle trailer.