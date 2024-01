Team Fortress 2 opdatering til Linux i test

Valve opdaterer stadig Team Fortress 2 (TF2) med en større teknisk opdatering på vej, der vil bringe 64bit og Vulkan support til Linux versionen. Prøv det nu i Beta på Steam.

Valve har ikke glemt Team Fortress 2 (TF2) og arbejder stadig aktivt på at opdatere og forbedre dette populære spil. En større teknisk opdatering er i øjeblikket under udvikling, som vil bringe 64bit og Vulkan-understøttelse til Linux-versionen. På nuværende tidspunkt bruger TF2 på Linux ToGL, som er Valves originale DirectX til OpenGL oversættelseslag. Dette er en teknik, Valve har brugt til deres ældre spil for at skabe en overgang fra DirectX til OpenGL.

Men med den kommende opdatering vil spillet i stedet benytte den meget nyere DXVK, som oversætter DirectX til Vulkan. Vulkan er en ny generation grafik- og compute API, der giver højtydende, realtids 3D-grafik. Sammen med 64bit-understøttelse skulle denne opdatering gøre spillet meget glattere. På sigt er det også planlagt, at Windows-versionen skal være 64bit. Men det er ikke alt, opdateringen har også til formål at opgradere TF2 til at bruge den nyere Steam Linux Runtime 3.0 "Sniper".

Dette vil gøre spillet bedre egnet til moderne Linux-distributioner. Steam Linux Runtime er en sæt af værktøjer og runtime-biblioteker, der er udviklet af Valve til at gøre det muligt for tredjepartsspil at køre på Linux. "Sniper" er den nyeste version af denne runtime, og det skulle give TF2 bedre kompatibilitet og ydeevne på moderne Linux-systemer. Billedtekst - TF2 på Linux Hvis du er interesseret, kan du prøve den nye opdatering lige nu under "x64_linux_test" Beta-branchen på Steam, som nu er offentlig tilgængelig.

Men vær opmærksom på, at du ikke vil være i stand til at forbinde til offentlige servere eller lave matchmaking. Denne Beta er udelukkende til lokale tests og benchmarking.