The Forever Winter lander den 24. september

Fun Dog Studios har annonceret, at deres co-op taktiske survival horror shooter, The Forever Winter, lanceres i Steam Early Access den 24. september. For at fejre denne annoncering har udviklerne også delt en ny gameplay-trailer.

3 sep. 2024 kl. 09:39 Af Kenneth Johansen

Det første, der fangede min opmærksomhed i The Forever Winter, er spillets visuelle stil. Det ser ud til at være et af de bedst udseende Unreal Engine 5-spil (med hensyn til stil og design). Så jeg ser faktisk frem til det.

I dette spil skal du og dit hold søge efter forsyninger fra de døde for at overleve, mens store krigsmaskiner kæmper uafbrudt i baggrunden. Udviklerne hævder, at dette ikke vil være en typisk looter shooter. Spillet vil have to grupper, der kæmper mod hinanden, og du vil ikke være en del af nogen af dem. Du vil blot forsøge at overleve i krigens kaos.

The Forever Winter vil også indeholde et dynamisk encountersystem. Takket være dette system har fjenderne deres egne mål og dagsordener. Du vil opleve dem operere i koordinerede grupper og deltage i storskalakampene.





Spillets koncept lyder interessant, og det vil have nogle enorme fjender, der kæmper mod hinanden. Og da dette er et PVE-spil, vil det sandsynligvis appellere til mange spillere.

Steam Early Access-versionen vil have fire kort og et igangværende kort. Spillet vil have fem karakterer, hver med deres egen baggrund og spillestil. Spillere vil også kunne tilpasse deres arsenal med et bredt udvalg af våben.

Udviklerne har erklæret, at der ikke vil være nogen betalingsløsninger for at vinde. Dette betyder, at du vil optjene dit udstyr gennem færdigheder eller held. Desuden har de sagt, at de aldrig vil opkræve penge for en ny karakter, kort, våben, nye missioner eller bosser.

Som sagt ser dette ud til at være et interessant spil. Dog, da dette er en Early Access-lancering, kan det muligvis lide under nogle præstations- eller optimeringsproblemer. Så husk det, inden du køber det. Jeg siger dette, fordi mange spillere var skuffede over præstationen af No Rest for the Wicked under dets Early Access-lancering. Så igen, da dette spil vil have nogle kolossale fjender, kan det også kræve et kraftfuldt PC-system.