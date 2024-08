The Occultist annonceret til PC i 2025

Daedalic har annonceret et nyt horror-spil, The Occultist, som vil komme til PC i 2025.

9 aug. 2024 kl. 10:42 Af Maria DEL:

For at fejre denne annoncering delte udgiveren en filmisk trailer, som du kan finde nedenfor.

The Occultist vil bruge et førstepersonsperspektiv og vil have stealth-mekanikker. Spillere vil opleve spillets verden gennem Alan Rebels' øjne og bruge det mystiske pendul til at afdække, hvad der skete i GodStone.





Spillet lover at have alle de karakteristiske elementer fra survival horror-genren, med spændt udforskning og atmosfære, samt en tæt og personlig fortælling.

Som udviklerne har udtalt, vil Alan altid undgå direkte kamp. Derfor vil han være nødt til at stole på sine stealth-evner for at komme videre i historien uden at blive taget på sengen.

Det er lidt trist, at denne trailer ikke indeholder nogen in-game sekvenser. Derfor er den en skuffelse for de fleste gamere. Dog har Steam-butikssiden en in-game GIF, så jeg har også inkluderet den nedenfor.