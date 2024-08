The Relic: The First Guardian Gameplay Trailer

IGN har delt en ny officiel gameplay-trailer for det kommende fantasy Souls-lignende action RPG, The Relic: The First Guardian. Desuden har udviklerne lanceret spillets Steam-side, hvor de har afsløret en udgivelsesdato i 2025.

15 aug. 2024 kl. 06:10 Af Maria DEL:

I dette action RPG vil spillerne begive sig ud på et heroisk eventyr for at redde verden i mørket som den sidste vogter. Spillerne starter deres rejse som en vogter, samler stykker af en stor relikvie og lukker tomrummet.

Som med alle Souls-inspirerede spil vil spillet have udholdenheds- og undvigemekanikker. Du vil også kunne afværge fjendens angreb, hvilket giver dig mulighed for at udføre kombinationer på dine fjender. Du kan se mere af spillets kamp i den følgende trailer.

Spillet vil tilbyde spillerne mulighed for at vælge mellem 5 forskellige typer våben, som danner grundlaget for handlingen. Hvert våben har sine unikke færdigheder, som kan ændres i henhold til din spillestil.

I The Relic: The First Guardian har karakterer ikke niveauer. I stedet bruger de runer, genstande og håndværk til at styrke sig selv. For at gøre deres karakterer bedst mulige vil spillerne udforske dungeons og besejre bosser, hvilket hjælper dem med at udvide deres verden og nå deres fulde potentiale.

The Relic: The First Guardian har været under udvikling i et stykke tid. Og da dette er et indie-spil, anbefaler jeg, at du holder dine forventninger i skak.