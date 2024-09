The Witcher 3 ved 8K med super mods

YouTube-kanalen "Digital Dreams" har netop løftet sløret for en fantastisk video, der viser The Witcher 3 Next-Gen i en imponerende 8K-opløsning, krydret med over 100 mods og Reshade Ray Tracing. Denne tunge opgradering af TW3 stræber efter at levere de mest betagende visuelle oplevelser muligt

3 sep. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

For at fange denne episke gameplay-video brugte YouTuberen en AMD Ryzen 9 7950X sammen med 32GB DDR5 RAM og en NVIDIA GeForce RTX 4090. Desværre er der ingen Performance Overlay inkluderet, så vi kan kun gætte på, hvilke framerates RTX 4090 formår at opnå ved denne svimlende opløsning.





Selvom han hævder at have delt sin modliste, er det svært at finde en opdateret version på hans side. Så enten kører han med en ældre liste, eller også har han endnu ikke offentliggjort den seneste.

Den gode nyhed er dog, at du kan bruge en række mods for at opnå et lignende visuelt udtryk som i videoen. Og helt ærligt, ser jeg ikke nogen grund til at benytte Reshade Ray Tracing. The Witcher 3 Next-Gen tilbyder nemlig native RT-effekter, som jeg klart vil anbefale for den ultimative billedkvalitet. Spar dig selv besværet med Reshade RT-mods til denne specifikke titel.