The Witcher 4 Pre-Production er næsten slut

CD PROJEKT har offentliggjort deres indtjening for første halvdel af 2024 og opdateret investorerne om status for deres vigtigste projekter, primært The Witcher 4 (kodenavn Polaris).

Michał Nowakowski, med-administrerende direktør for CD PROJEKT, udtalte:

"Arbejdet med Polaris (The Witcher 4) skrider fremad – udviklingsteamet nærmer sig en vigtig milepæl, som markerer afslutningen af forproduktionsfasen. Første halvdel af året var også en travl periode for vores Boston-studie, som lægger grundlaget for Project Orion – et nyt spil i Cyberpunk-universet."

The Witcher 4 vil snart gå ind i produktionsfasen med 410 aktive udviklere, som det fremgår af de seneste infografikker. CD PROJEKT som helhed har fået ni nye medarbejdere i perioden fra april til udgangen af juli, hvor tre yderligere udviklere arbejder på Polaris, fire på Orion (efterfølgeren til Cyberpunk 2077), tre på Sirius (den rebootede multiplayer The Witcher spin-off, der udvikles hos Molasses Flood).

Antallet af medarbejdere på Project Hadar (en hemmelig ny IP) forbliver på 20, mens tre flere udviklere arbejder på delte tjenester på tværs af alle projekter, såsom AI, lokalisering, kvalitetssikring osv. Endelig er kun otte udviklere blevet tildelt andre projekter, hvilket er en nedgang fra tolv i april.

CD PROJEKT kommenterede også på den nylige lancering af REDkit til The Witcher 3. Nowakowski udtalte:

"Det er nu flere måneder siden, at vores udviklingsværktøjer blev frigivet til spillerne, og der er allerede en række interessante modding-projekter derude. Vi er glade for at se spilfællesskabets engagement, som ivrigt deler sine ideer og bringer ny styrke til The Witcher 3 – et spil, der fejrer sit 10-års jubilæum næste år."

Det polske selskabs økonomiske resultater er meget positive. Deres nettoresultat (170 millioner i lokal valuta, hvilket svarer til omkring 44 millioner dollars) oversteg den sammenlignelige periode med næsten 90 %. CFO Piotr Nielubowicz udtalte også:

"I første halvdel af 2024 noterede vi også en stigning i vores finansielle reserver. På trods af at have udbetalt næsten 100 millioner PLN i udbytte og afsat over 150 millioner PLN til nye projekter, voksede vores reserver alligevel med mere end 55 millioner PLN."

Der er endnu ingen udgivelsesdato for The Witcher 4, men med spillets triple-A-ambitioner er det let at forestille sig mindst to, hvis ikke tre års produktion. Spillet kunne derfor lanceres mellem slutningen af 2026 og 2027.