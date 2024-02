To trailers fra Wolverine er sluppet ud

Det ser ud til, at to nye trailere til Insomniacs kommende spil, Marvel's Wolverine, er blevet lækket online. Der er tale om en gameplay trailer og en cinematic bid fra det længe ventede spil fra udviklerne af Spider-Man spillene.

21 feb. 2024 kl. 07:48 Af Kenneth Johansen DEL:

For at gå mere i detaljer viser gameplay-traileren spillets udforskning og kampmekanik. Da dette er en meget tidlig trailer, repræsenterer den dog ikke kvaliteten af det endelige spil. Alligevel bør det give dig en ret god idé om, hvad Insomniac sigter efter at skabe.

Se gameplay traileren på Reddit her.

Traileren giver både fornemmelser af Assasins Creed og God of War hvilket begge dele har solide kampsystemer. Så det bliver spændende at se om der kommer nye tricks med Wolverine.

Som sagt er den anden trailer en cinematic target. Denne trailer viser en forlænget scene fra reveal teaser-traileren. I bund og grund viser den, hvad Insomniac sigter efter at opnå for spillets realtids cutscenes. Og ligesom i de fleste spil ser lyset i den cinematic target ud til at være bedre end det, der bruges i gameplay-traileren.

Se Cinematic traileren på Reddit her.

Tilbage i december 2023 blev en PC-dev-bygning til Marvel's Wolverine lækket online. Denne PC-dev-bygning tillod dig at spille et par gameplay-scenarier. Og ja, Insomniac har allerede en PC-version af Marvel's Wolverine.

Forvent dog ikke, at dette spil rammer PC'en sammen med dets PS5-version. I stedet får vi det sandsynligvis en eller to år efter PS5-udgivelsen. Det er i det mindste Sonys nuværende PC-strategi. Tingene kan dog ændre sig.