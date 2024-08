Tormented Souls 2 Gameplay

PQube og Dual Effect har afsløret 24 minutters gameplay fra deres kommende survival horror-spil, Tormented Souls 2. Tormented Souls 2 vil være drevet af Unreal Engine 5 og er inspireret af de klassiske Resident Evil spil. Desuden vil spillet have faste kamera-vinkler.

23 aug. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Denne udvidede gameplay-præsentation giver et indblik i spillets verden. Helten Caroline Walker vil begive sig ud på en skræmmende rejse for at redde sin søster fra en mystisk lidelse.

Den første afsløring viser den uhyggelige skønhed i de omhyggeligt designede miljøer. Derudover lover udviklerne at hæve horror-oplevelsen til hidtil usete niveauer. Eller i hvert fald ifølge pressemeddelelsen.





I dette spil vil Caroline kunne kæmpe mod sine fjender med kun improviserede våben. Spillere vil navigere gennem en nervepirrende oplevelse, der lover at være tre gange større end det originale Tormented Souls.

Tormented Souls 2 lover også at have en uhyggelig atmosfære, snoede gåder, skræmmende fjender og en rystende historie. Spillere kan forvente grusom psykologisk horror, intens kamp, uophørlig spænding og mareridtsagtige lokationer.

PQube vil udgive spillet på PC i 2025.