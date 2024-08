Udgivelsesdato på Indiana Jones

Vi har nu en udgivelsesdato på Indiana Jones and the Great Circle. Oven i det har NVIDIA annonceret, at Indiana Jones and the Great Circle vil understøtte fuld Ray Tracing og DLSS 3.5.

21 aug. 2024 kl. 07:05 Af Maria DEL:

Med "fuld Ray Tracing" mener NVIDIA naturligvis, at udviklerne vil anvende Ray Tracing til mere end én effekt. Derfor kan vi forvente ray-traced global belysning, skygger, refleksioner og ambient occlusion.

Som NVIDIA bemærkede: "Spillere vil også kunne bruge DLSS 3.5 og fuld Ray Tracing til at opdage en af historiens største mysterier i Indiana Jones and the Great Circle, som udkommer senere i år fra udgiveren Bethesda Softworks og MachineGames i samarbejde med Lucasfilm Games. Dette vil gøre dine eventyr fra Vatikanets hellige haller til de sunkne templer i Sukhothai langt mere medrivende og flydende."

Med andre ord kan vi forvente de samme RT-effekter, som vi så i Black Myth: Wukong. Det bliver derfor interessant at se, hvordan den fulde RT-version klarer sig i forhold til versionen uden RT.





Det er også interessant, at dette bliver det første id Tech-drevne spil, der vil have fuld Ray Tracing. Så måske er dette en indikation af, hvad vi kan forvente i Doom: The Dark Ages?

Indiana Jones and the Great Circle vil indeholde en blanding af kamp, snigen, gåder og skudspil. Og gæt hvad? Du kan også bruge Indys pisk. Udviklerne hævder, at du kan bruge den til at klatre rundt, distrahere folk eller endda nedlægge fjender. Så det er ret fedt.

Indy vil tage på et stort eventyr rundt om i verden. I spillet vil spillere besøge mange spændende steder, såsom de glemte templer i Sukhothai, pyramiderne i Egypten og endda de sneklædte Himalaya-bjerge. Bare så du ved det, foregår spillet i 1937, mellem begivenhederne i Raiders of the Lost Ark og The Last Crusade.

Indiana Jones and the Great Circle vil hovedsageligt være et førstepersonsspil. Dog vil spillet skifte til et tredjepersonsperspektiv under klatring eller i cut-scenes.

Bethesda har annonceret, at spillet vil blive udgivet den 9. december 2024.