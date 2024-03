Unknown 9: Awakening er annonceret

Unknown 9: Awakening er et nyt third-person action adventure spil fra Bandai Namco, som lander på PC til sommer.

7 mar. 2024 kl. 10:24 Af Kenneth Johansen DEL:

Bandai Namco har annonceret et nyt tredjepersons action-eventyrspil, kaldet Unknown 9: Awakening. I spillet vil du antage rollen som Haroona. Haroona er født med evnen til at bevæge sig ind i en mystisk dimension, der overlapper vores egen, kendt som "The Fold". I sin søgen efter kraftfuld skjult viden vil Haroona lære at mestre sit unikke forhold til The Fold, hvilket giver hende mulighed for at kanalisere dens kræfter ind i vores verden.





Spillerne vil udnytte Haroonas mestring af The Fold og vælge deres egen spillestil. For eksempel vil de være i stand til at træde ind i deres fjender for at kontrollere dem. De vil også kunne undvige kugler, forsvinde for øjnene af folk, kaste Umbric-energi mod deres modstandere og meget mere.

Bandai Namco har også afsløret nogle generelle PC-specifikationer for dette spil. PC-spillere vil mindst have brug for en CPU med 4 eller 6 kerner, der har 8 tråde, med en baseklokkehastighed på 3,6 Ghz. De vil også have brug for 12 GB RAM og en AMD Radeon RX 580. Det er også værd at bemærke, at spillet vil kræve 55 GB ledig diskplads.

Reflector Entertainment anbefaler at bruge en seks-kernet CPU, der understøtter 12 tråde, med 16 GB RAM. Udviklerne har også angivet AMD Radeon RX 5700 XT som den anbefalede GPU.