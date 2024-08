Untill Dawn kommer til PC

Sony har netop annonceret, at remaken af Until Dawn vil blive udgivet til PC den 4. oktober. For at fejre denne annoncering har virksomheden delt en ny trailer.

15 aug. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

Denne trailer sammenligner remaken med den originale version, så du kan få en idé om de visuelle og grafiske forbedringer, der vil blive implementeret.

Until Dawn vil nu være drevet af Unreal Engine 5. Ifølge Sony har Ballistic Moon opdateret karaktermodeller, miljøer, interaktive rekvisitter, visuelle effekter og animationer. Derudover ser det ud til, at spillet vil få Ray Tracing.

Sony har endnu ikke afsløret spillets PC-krav. Dog ved vi, at Until Dawn vil kræve en PSN-konto på PC.

Endelig har udviklerne omarbejdet spillets prolog. Som Sony bemærkede, har de givet familien Washington ekstra skærmtid for at udforske deres tætte familiebånd og lære dem bedre at kende. De har også omformuleret nogle af de originale scener og udviklet konteksten omkring den berygtede prank.