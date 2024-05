Warhammer Skulls live den 23. Maj

Hvis du er fan af Warhammer universet og gaming så er der noget at se frem til den 23. maj kl. 18.00. Her afholder Games Workshop deres Warhammer Skulls online event hvor vi kan se frem til at få nyt om kommende og nuværende Warhammer spil.

Games Workshop, der står bag de fysiske spil Warhammer - Age of Sigmar og Warhammer 40K, har offentliggjort at de den 23. maj kl. 18.00 streamer deres Warhammer Skulls event. Det er et even,t som de har afholdt tidligere, hvor de kommer med nyheder omkring kommende og nuværende PC og konsol spil sat i deres universer.

I den lille trailer for eventet blev det blandt andet teaset, at vi kunne se frem til nyt om det meget ventede Space Marine 2 spil. Space Marine 2 er sat til at blive udgivet den 9. september i år. Vi har tidligere fået en Extendend Gameplay Trailer, som ihvertfald på overfladen lover rigtigt godt for spillet.

Under Warhammer Skulls 2024 kan vi dog også se frem til nyt omkring allerede udgivne spil, som det populære Total War Warhammer III, Warhammer 40K Darktide, Warhammer 40K Rouge Trader og Warhammer 40K Boltgun.

Specielt Boltgun har været en en fan succes med sin retro stil og sit hurtige gameplay, der bringer nostalgiske minder om 90'er gaming tilbage til en gammel gamer som mig selv.