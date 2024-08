Worshippers of Cthulhu lander den 21. oktober

En uge efter at have sikret sig en aftale med Crytivo om udgivelse samt en demo-udgivelse, har Crazy Goat Games annonceret, at Worshippers of Cthulhu vil blive udgivet den 21. oktober på PC via Steam, med fremtidige udgivelser på PlayStation 5 og Xbox Series. Udvikleren fejrede også lejligheden med en ny trailer, der blev præsenteret på Gamescom.

23 aug. 2024 kl. 12:51 Af Maria DEL:

Traileren viser en ny, mørkere side af spillet, hvor spillere rituelt kan indgravere et design i ryggen på en landsbyboer. Ifølge pressemeddelelsen styrker denne praksis båndet, som spilleren opbygger med Cthulhu, med det ultimative mål at bringe Cthulhu til magten. Det bør ikke komme som en overraskelse, da du kan ofre dine tilhængere (eller dem, du har fanget) til the Great Old One.





I Worshippers of Cthulhu begynder din rejse med at etablere og administrere byer på tværs af flere øer. Effektiv ressourcehåndtering og strategiske beslutninger er nøglen. Udfør mørke ritualer for at opnå overnaturlige kræfter og udforsk mystiske lande for skjulte ressourcer. Erobr territorier, mens du bestemmer skæbnen for ikke-troende, enten ved at konvertere dem eller (som nævnt) ofre dem til Cthulhu. Du skal balancere Cthulhus tålmodighed med din kults fanatisme for at sikre overlevelse og dominans i et konstant skiftende miljø.

Cthulhu er ikke den eneste Lovecraft gud, du vil beskæftige dig med, da du vil udføre ritualer for at interagere med Dagon og andre væsener fra Lovecrafts mytologi. Ved at gøre dette vil du opnå "dyb viden og modtage overnaturlige velsignelser." Derefter kan du bruge disse velsignelser til at øge din magt og udvide din by.