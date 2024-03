WoW: tag på pirateventyr med Plunderstorm

World of Warcraft: Gør jer klar til pirater, magi og kaos, når I kaster jer ud i Plunderstorm - en sjov, ny, pirat-tema begivenhed af enormt omfang!

20 mar. 2024 kl. 13:49 Af Kenneth Johansen DEL:

World of Warcraft spillere kan nu se frem til et nyt spændende eventyr som pirat i et nyt tidsbegrænset event. Her er hvad Blizzard skriver i deres pressemeddelelse:







Bliv fortryllet af Plunderstorm - en sjov, ny, tidsbegrænset, pirat-tema begivenhed af enormt omfang, der varer de næste flere uger. Gennemsøg kortet og prøv at være den sidste pirat, der står tilbage, mens du løber gennem Arathi Highlands for at finde evner og opgraderinger, samtidig med at du plyndrer bytte for bare at overleve!

Spillere kan tjene kosmetik, kæledyr, titler og mounts, mens de skrider frem gennem belønningerne, herunder en majestætisk Plunderlord-papegøje-mount, Bubbles krabbe-kæledyr, sørøverskosprøjt-kosmetik og mere. En sejr er ikke påkrævet for at kræve byttet efter en velkæmpet kamp.





Plunderstorm er perfekt til at tage op og spille! Der kræves ingen udvidelseskøb, men et World of Warcraft-abonnement eller spilletid er nødvendig for at deltage i en høj-intensitets, improviseret kamp. Dette betyder, at Classic-spillere også kan deltage i en overflod af plyndrings-sjov ved simpelthen at installere den moderne (Live) World of Warcraft-klient:

Start Battle.net desktop-appen. Klik på World of Warcraft-ikonet øverst. Hvis ikonet mangler, skal du klikke på Alle spil og vælge spillet fra listen. Over knappen Installér er der en rulleliste. Bekræft, at du ønsker at installere World of Warcraft. Klik på Installér.

Når du er i moderne WoW:

Vælg Plunderstorm fra World of Warcraft-spilmenuen for at komme i gang. Opret en ny, klar-til-spil-karakter - spillerkarakterer er unikke for denne begivenhed. Du behøver ikke tidligere viden om racer og klasser for at udpege din kurs mod kaos. Vælg mellem Solo eller - for at spille med dine Battle.net-venner - lav en gruppe fra Plunderstorm-karakterskærmen og vælg Duo. Hvis du er i kø til en Duo uden en partner, vil du automatisk blive matchet med en. Du kan også få adgang til chat, tilpasse karakterer og se køen fra Karaktervælgsskærmen.

For at se Renommé og anvende Plunderstorm-våben og transmog-tilpasninger, ændre titler eller kalde kæledyr, kan "sømænd" klikke på Da'kash Grimledger, der står direkte foran spawn-punktet i Plunderstorm-lobbyen.

Tilpasningslåsene låses op samtidig for Dragonflight-karakterer og kan findes i din Samling. Hver Renommé-niveau-oplåsning er noteret i farvet tekst under belønningsnavnet, uanset om belønningen er til Dragonflight, Plunderstorm eller Classic.