Xbox annoncerer 8 gratis spil

4 jul. 2024 kl. 11:07 Af Maria DEL:

Xbox Game Pass har netop annonceret otte nye spil, der kommer til tjenesten, som du kan downloade (eller streame) og beholde med et aktivt abonnement.

Når det kommer til fantastiske tilbud i videospilindustrien, bliver det ikke meget bedre end Microsofts Xbox Game Pass-service. Ved at abonnere får du adgang til hundredvis af videospil uden ekstra omkostninger, og det inkluderer endda Xbox-eksklusive titler på udgivelsesdagen.





Nogle af de kommende lanceringsspil inkluderer titler som Indiana Jones and The Great Circle, Fable, Gears of War: E-Day og meget mere. Dog, medmindre det er en førsteparts eksklusiv, kommer og går de fleste titler i Xbox Game Pass på en rationel basis, hvilket også betyder, at vi regelmæssigt bliver forkælet med en ny strøm af spil.





Denne uge annoncerede Microsoft de næste otte spil, der kommer til Xbox Game Pass denne måned, og de inkluderer:

Journey to the Savage Planet (Konsol, PC og Cloud) - 3. juli

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Konsol, PC og Cloud) - 3. juli

Cricket 24 (Konsol, PC og Cloud) - 9. juli

The Case of the Golden Idol (Konsol, PC og Cloud) - 9. juli

Neon White (Konsol, PC og Cloud) - 11. juli

Tchia (Xbox Series X/S, PC og Cloud) - 11. juli

Magic Delicacy (Konsol, PC og Cloud) - 16. juli

Flock (Konsol, PC og Cloud) - 16. juli

Det er også værd at bemærke, at følgende spil forlader Xbox Game Pass den 15. juli 2024: Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Figment 2: Creed Valley, Sins of a Solar Empire: Rebellion, The Wandering Village og TOEM.